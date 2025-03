Bosz legt zich neer bij uitschakeling in Europa: 'Competitie nu het belangrijkst'

De stemming in de kleedkamer is "nog steeds strijdvaardig", volgens Obispo, en er is veel gesproken afgelopen weken in het team. "Er is altijd meer te bespreken als je verliest."

Motivatie

Bosz is niet bang voor een gebrek aan motivatie bij zijn spelers tegen Arsenal. "Iedereen die vorige week op dat veld gestaan heeft, zal iets in zijn donder hebben. En de jongens die zoals Armando toegekeken hebben, zullen ook denken: 'wacht even, met mij erbij wil ik dat het anders gaat'. Dat probeer je op te roepen."

"Je speelt tegen een geweldige club, in een geweldig stadion. Iedereen die als klein jongetje is gaan voetballen zal denken: gaaf dat ik hier op dit veld kan staan. In de Champions League. Dat is motivatie genoeg om er een echte wedstrijd van te maken."