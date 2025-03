Alawieten in Syrië durven nergens heen: 'Alle mannen hier zijn vermoord'

De Syrische leider Sharaa van de beweging HTS belooft de verantwoordelijken van de massamoord op de alawieten te zullen straffen. Wisal heeft daar weinig vertrouwen in. "Ik weet zeker dat die belofte niet waar is. We vertrouwen hem niet. We hebben een échte veiligheidsgarantie nodig, niet alleen woorden."

Autonome milities

Sam Heller, onderzoeker bij de Amerikaanse denktank Century International, snapt Wisal. "Damascus doet nu een poging de situatie te kalmeren. Het geweld is afgenomen, maar er is geen enkele reden om te denken dat het gebied nu veilig is."

Dat komt volgens Heller onder meer doordat onduidelijk is welke gewapende groepen actief zijn. "Officieel vallen de meeste groepen onder het ministerie van Defensie van HTS, maar hun integratie in de militaire structuur is dubieus. De kans is groot dat ze autonoom opereren en je kunt er daarom niet op vertrouwen dat ze zich netjes zullen gedragen."