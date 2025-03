Kritiek op nieuwe wet tegen uitbuiting arbeidsmigranten

Morgen debatteert de Tweede Kamer over de zogeheten Wet toelating terbeschikkingstelling arbeidsmigranten (wtta). Het is de eerste grote wetswijziging sinds de aanbevelingen van Roemer in 2020. En die conclusies waren destijds al niet nieuw. In 2011 noemde een parlementaire commissie onder leiding van toenmalig CDA-Kamerlid Ger Koopmans "het groot aantal malafide uitzendbureaus en de slechte, soms schrijnende, huisvestingsituaties van arbeidsmigranten" al onacceptabel.

Minister Van Hijum (NSC) van Sociale Zaken en Werkgelegenheid erkent dat het te lang heeft geduurd voordat er actie is ondernomen. "Ik denk dat de bedoelingen altijd goed zijn geweest, maar dat is onderschat wat de kracht van de marktwerking op dit punt was. Bedrijven hebben hier in Nederland een verdienmodel van weten te maken de afgelopen jaren. Er is heel lang gedacht dat met zelfregulering dit probleem wel zou worden opgelost. Dat is onvoldoende gebeurd."