Nuis na eerste meters op het ijs: 'Geslaagde test, ik doe gewoon mee aan WK afstanden'

Vandaag probeerde Nuis tijdens een test, van een training was nog niet echt sprake, vooral te achterhalen of hij een antwoord kon vinden op die ene vraag: kan hij meedoen aan de WK afstanden eind deze week?

'Ik ben hier heel blij mee'

Daarover was hij zelf best positief. "Het was een geslaagde test. Ik ben hier heel blij mee. Het wordt krap richting Hamar, want er zit nog best een zwelling in, maar ik heb er vertrouwen in. Ik ga gewoon meedoen."