Opnieuw vernielingen op begraafplaats in Den Haag, twee tieners opgepakt

Op een begraafplaats in Den Haag zijn gisteravond twee minderjarigen aangehouden. Een voorbijganger zag de jongens met scherven gooien op Nieuw Eykenduynen en belde de politie, die snel ter plaatse was.

De voorbijganger fietste gisteravond rond 18.15 uur langs de begraafplaats, vertelt ze tegen Omroep West. "Ik hoorde potten kapot vallen, het geluid van vallende scherven op de grond. Toen ik naar de begraafplaats keek zag ik twee jonge gozertjes die met dingen aan het gooien waren."

Binnen tien minuten waren agenten bij de begraafplaats, zij konden de jongens aanhouden.

Eerdere vernielingen

Het gaat om een andere begraafplaats dan waar een paar weken geleden enkele tientallen graven werden vernield, en vorige week opnieuw. Dat was op Westduin, aan de Ockenburghstraat. Daarvoor zijn nog geen verdachten aangehouden.

De begraafplaats waar gisteravond twee verdachten werden aangehouden ligt iets dichter bij het centrum van Den Haag, aan de Kamperfoeliestraat. Volgens de politie lijkt het er niet op dat de vernielingen van gisteravond iets te maken hebben met de eerdere vernielingen.

Hekje kapot

De schade die het tweetal heeft aangericht is van een ander kaliber dan de eerdere vernielingen op Haagse begraafplaatsen, zegt een politiewoordvoerder. "Er zijn geen graven of urnen vernield", vertelt hij. "Maar er is wel een hekje kapotgegaan."

Beide verdachten zijn gehoord. Ze komen vrij, maar het onderzoek loopt nog door, aldus de woordvoerder. Over de consequenties is nog niets bekend.

Terreinschennis

Nieuw Eykenduynen wordt beheerd door uitvaartorganisatie DELA. "De schade is beperkt gebleven tot twee kapot gegooide beeldjes", zegt een woordvoerder. "Dankzij het snelle ingrijpen van de ooggetuige."

DELA heeft aangifte gedaan van terreinschennis. "Dit ligt heel gevoelig op een plek waar je bezinning en rouw verwacht."