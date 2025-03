Kamer: schaf meerprijs wegwerplastic per volgend jaar weer af

De meerprijs op wegwerpplastic bij etenswaren en drankjes die worden meegenomen moet als het aan de Kamer ligt weer verdwijnen. Een meerderheid heeft ingestemd met een voorstel om de extra kosten voor consumenten per 1 januari volgend jaar weer af te schaffen.

Volgens de Kamer zorgt de toeslag in praktijk niet voor verduurzaming. Het opgehaalde geld gaat daar niet heen, maar zadelt consumenten wel met hogere kosten op. Hierdoor zou het draagvlak voor verduurzaming juist afnemen, vindt een meerderheid. Ook het zwerfafval op straat is door de heffing niet afgenomen.

De maatregel werd in de zomer van 2023 ingevoerd om het gebruik van plastic terug te dringen, en geldt voor eten en drinken dat ter plekke wordt ingepakt, zoals koffie voor onderweg of een afhaalmaaltijd in een bakje.

Ondernemers mogen nu nog zelf bepalen hoe hoog de meerprijs is, vanaf volgend jaar zou het een vast extra bedrag van 25 cent worden. Maar de Kamer wil er dus helemaal van af.

PVV-staatssecretaris Jansen staat ervoor open om de toeslag af te schaffen, zei hij vorige week in een debat.

Herbruikbaar servies

De Kamer vindt verder dat het gebruik van papieren bekers en bakjes met een plastic laagjes op plekken waar mensen eten weer vaker moet worden toegestaan. Een meerderheid steunt een VVD-motie die het kabinet daartoe oproept. Voorwaarde is wel dat er een systeem is om de bekers in te zamelen, te sorteren en te recyclen.

Sinds vorig jaar is wegwerpplastic in de ban gedaan bij het ter plekke consumeren van eten of drinken. In veel kantoren, sportkantines en sommige horeca kwam herbruikbaar servies in de plaats van wegwerpbekers, of bekers van harder plastic die werden ingezameld voor hergebruik.

4 miljard bekers

Over dit voorstel is Jansen minder enthousiast. Het gaat volgens hem naar schatting om 4 miljard bekers die dan onder de uitzondering zouden vallen. Vorige maand zei hij al dat het "ondoenlijk" is om te controleren of de bekers echt ingezameld en gerecycled worden als het verbod zou worden opgeheven. Volgens hem is het bij 4 miljard bekers "niet slim" om dat "op deze manier open te zetten."

Het kabinet wil verder regelen dat natte wegwerpdoekjes met plastic erin verboden worden. Een voorstel van de PVV om daarvan af te zien haalde het niet, de stemmen staakten. Volgende week wordt daar opnieuw over gestemd, dan hoofdelijk.