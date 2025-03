Visma-Lease a Bike wint ploegentijdrit Parijs-Nice, Jorgenson neemt gele trui over

De Nederlandse formatie was als tiende gestart en zette met 30.26,96 uiteindelijk de snelste tijd neer. Daarmee waren ze 41 seconden rapper dan Team UAE Emirates, dat de tijdrit vorig jaar opeiste.

Het was Jorgenson die als eerste over de finish kwam en met een grote lach plaatsnam in de wachtruimte, in de wetenschap dat hij vrijwel zeker de gele trui over zou nemen van Merlier. Dat bleek inderdaad het geval.

De achtdaagse koers gaat woensdag verder met een 163 kilometer lange bergetappe van Vichy naar La Loge des Gardes. De rit bevat drie beklimmingen van de derde categorie en één van de tweede categorie.