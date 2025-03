Tweede Kamer tegen Europees defensieplan vanwege financiële risico's

Ook de VVD is in principe tegen gezamenlijke EU-schulden. Toch stemde de partij niet in met de motie, omdat de details van het plan nog niet bekend zijn. "Ik vind alle standpunten over een plan dat niet bestaat voortijdig", zei VVD-partijleider Dilan Yesilgöz voordat de stemming begon.

Daarnaast wil ze dat premier Schoof genoeg handelingsvrijheid krijgt als hij over Oekraïne om tafel gaat met andere Europese leiders. "Ik vind niet dat je een kabinet met handen op de rug op pad kan sturen. Je moet geen politiek wensenlijstje meegeven."

"Premier in zijn hemd"

Oppositiepartijen GroenLinks-PvdA en D66 wezen er in hun stemverklaring op dat de motie premier Schoof weinig mandaat geeft. "Het is gekkenwerk en zet de premier volledig in zijn hemd", zei D66-leider Jetten. Europese leiders hebben er vorig week al mee ingestemd om het herbewapeningsplan verder uit te werken.

"Deze premier moet in Europa mee kunnen praten", vindt ook Jesse Klaver van GroenLinks-PvdA. "Anders zit Nederland niet meer in de cockpit van Europa." Hij verzocht premier Schoof voor 17.00 uur vandaag met een reactie te komen.

In de file

De motie van JA21-leider Joost Eerdmans werd vorige week al behandeld in de Tweede Kamer, voordat premier Schoof naar een Europees topoverleg over Oekraïne reisde. Die stemming liep uit op een gelijkspel.

Opmerkelijk genoeg miste Eerdmans zelf de stemming, omdat hij in de file stond. Met zijn stem erbij had het voorstel toen al een meerderheid gehaald.