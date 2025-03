Kabinet in lastig parket door weerstand Tweede Kamer tegen Europees defensieplan

Politiek verslaggever Marleen de Rooy:

"Er is bij het kabinet flink wat ergernis over deze motie. De premier is met terugwerkende kracht teruggefloten door drie van de vier regeringspartijen. De beweegruimte van het kabinet om in Brussel verdere toezeggingen te doen over defensie wordt totaal beperkt. Andere regeringsleiders kunnen zich afvragen wat de toezeggingen van Schoof eigenlijk waard zijn, terwijl andere landen de dreigingen groot inschatten.

Daarbij is het uitgesloten dat een tegenstem van Nederland het hele plan kan tegenhouden. Nederland heeft zijn veto niet gebruikt, ook tegenstander Hongarije niet overigens, en heeft geen macht meer om het nog te blokkeren. De leningen om wapens te kopen kunnen er dus komen. De vraag is nog wel hoe die eruitzien en hoe de landen onderling de lasten verdelen.

Hoe het kabinet zich in deze situatie gaat opstellen in Brussel wordt vrijdag in de ministerraad besproken."