Bosschaart stuntte met Feyenoord in Milaan, nu is hij er als fan: 'Kan mooie avond worden'

Drie weken geleden stond Pascal Bosschaart als interim-trainer in Milaan na de wedstrijd tegen AC Milan nog juichend en feestend tussen iedereen die Feyenoord liefheeft. Vandaag is de Rotterdammer opnieuw in de Italiaanse stad, maar dan als supporter. Hij hoopt uiteraard op een nieuw succes van zijn club, maar nu tegen Inter.

"Als ze vandaag winnen is de stunt wel wat groter dan die van ons", zegt Bosschaart in Italië tegen de NOS. "Het is heel leuk om terug te zijn in Milaan. Het is wel anders dan de vorige keer hoor. Nu ben ik best wel zenuwachtig, de vorige keer was ik alleen maar met de wedstrijd bezig."

'Kan een mooie avond worden'

Hij is dan ook blij dat hij nu op uitnodiging mee mocht naar de wedstrijd tussen Internazionale en Feyenoord (vanavond om 21.00 uur). Zijn club moet proberen een 2-0 achterstand goed te maken.