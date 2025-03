Zes nieuwkomers in de Formule 1, wie van hen is bestand tegen de druk?

Lawson is eigenlijk geen nieuweling meer te noemen, aangezien hij al zeven grands prix reed. Toch nemen we hem mee in dit lijstje, want de Nieuw-Zeelander reed nog geen volledig seizoen. Lawson is de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull.

Lawson maakt al enkele jaren deel uit van de Red Bull-familie. Als reservecoureur viel hij in 2023 meerdere wedstrijden in bij zusterteam Alpha Tauri voor de geblesseerde Daniel Ricciardo. Daarin maakte hij een goede indruk, maar een vast stoeltje leverde hem dat niet op. Afgelopen jaar verving Lawson tijdens het seizoen Ricciardo definitief bij het tot VCARB omgedoopte team.

Daar leek Lawson ook in 2025 te gaan rijden, maar Red Bull besloot hem aan het einde van het vorige kalenderjaar over te hevelen naar de hoofdmacht. Hij volgde Sergio Perez op, die wegens teleurstellende resultaten aan de kant werd geschoven.