Trump dreigt heffingen op Canadees staal te verhogen tot 50 procent

De Amerikaanse president Donald Trump dreigt de heffingen op Canadees staal nog eens te verhogen met 25 procent. Dat zou boven op de importtarieven van 25 procent op staal en aluminium komen, die morgen ingaan. Trump uit zijn dreigement op Truth Social, zijn socialemediaplatform. Amerikaanse bedrijven die staal en aluminium uit Canada importeren moeten dan vanaf morgen een heffing van 50 procent gaan betalen.

In een uitgebreide post somt de president allerlei zaken op die volgens hem oneerlijk zijn in de handelsrelatie met Canada. Hij herhaalde nog eens dat hij Canada wil inlijven. De Canadezen mogen hun volkslied houden, maar wat hem betreft als staat van de VS.

De nieuwe Canadese premier Carney liet gisteren al weten hard terug te slaan tegen Amerikaanse heffingen. "Mijn regering zal onze heffingen handhaven totdat de Amerikanen ons respect tonen en geloofwaardige, betrouwbare toezeggingen doen voor vrije en eerlijke handel", zei hij.

Zware dag

De beurzen wereldwijd reageren in mineur op de ontwikkelingen in de VS. Na een zware dag gisteren opende de Dow Jones vandaag weer een procent lager. Ook de Amsterdamse AEX stond halverwege de middag ruim een procent in de min.

Veel beleggers reageerden bezorgd na Trumps waarschuwing voor een Amerikaanse recessie door zijn handelsoorlog. Ook zijn er zorgen over het Amerikaanse vertrouwen in de economie en uitgaven van Amerikaanse consumenten.