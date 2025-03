Boete en taakstraf na botsing watertaxi en rondvaartboot Rotterdam

De schipper van een watertaxi die in de zomer van 2022 tegen een rondvaartboot botste op Maas heeft een taakstraf van 80 uur opgelegd gekregen. Volgens de rechter is hij de hoofdschuldige van de aanvaring. De schipper van de rondvaartboot, Menno V., moet een boete van 500 euro betalen.

De rechtbank zegt dat de 75-jarige Willem de J. met zijn watertaxi te ver naar links voer, tegen de richtlijnen in. Bovendien zou hij niet genoeg rond hebben gekeken, waardoor hij de rondvaartboot niet heeft gezien.

De botsing vond plaats op 21 juli 2022 onder de Erasmusbrug. Na het ongeluk kapseisde de watertaxi. Met behulp van een andere watertaxi kon het vaartuig voor een deel worden omgekeerd.

Luchtbel

Daarna konden alle zes opvarenden, onder wie een kind dat net had leren zwemmen, uit het water worden gered. Ze hadden daar een kwartier gelegen. Ze overleefden vooral doordat ze in een luchtbel onder de omgeslagen watertaxi konden ademhalen.

De rechtbank stond stil bij dit moment. "Dit moet zeer beangstigend zijn geweest. Zij hebben gevreesd voor hun leven", citeert regionale omroep Rijnmond.

Lagere straffen

Het OM eiste tegen de 75-jarige schipper van de watertaxi een taakstraf van 150 euro en een boete van 1000 euro. En tegen V. had het OM 120 uur taakstraf en eveneens een boete van 1000 euro geëist.

De straffen vallen allebei lager uit omdat de rechtbank heeft meegewogen dat De J. na de botsing zelf ook te water is geraakt. Bovendien is er geen kans op herhaling, aangezien de schipper na het ongeluk direct is gestopt met varen. Voor de rechter telt ook mee dat hij nooit eerder veroordeeld is.

De rechtbank sprak V. vrij: hij had niet onoplettend gevaren. Wel heeft hij nagelaten zijn vertrek te melden via de marifoon. Daarom krijgt hij een boete van 500 euro.