Nederlandse klassen zijn rumoerig, terwijl rust leidt tot betere leerprestaties

In Nederlandse klassen in het voortgezet onderwijs is het rumoeriger dan in andere landen. Internationaal gezien scoort Nederland opvallend laag. De Vlaamse hoogleraar pedagogiek Orhan Agirdag deed er onderzoek naar en noemt het zelfs een "structurele gedragscrisis".

Agirdag analyseerde de resultaten van een grootschalig internationaal onderzoek uit 2022 samen met twee andere onderzoekers, onder wie Tom Bennett, die in Groot-Brittannië als nationale gedragsadviseur in het onderwijs is aangesteld.

De zogenoemde PISA-enquête legt het vergrootglas op de schoolprestaties van kinderen in 81 landen. Eerder werd al duidelijk dat de leesvaardigheid van Nederlandse 15-jarigen verder achteruit was gegaan.

De drie onderzoekers zoomden in op de discipline in de klas. In het PISA-onderzoek kregen 15-jarige leerlingen vragen over verstoringen tijdens wiskundelessen.

Niet luisteren naar de leraar

Van de ondervraagde Nederlandse kinderen gaf 81 procent aan dat er ten minste in sommige lessen niet wordt geluisterd naar wat de leraar zegt, 7 procent van de kinderen zegt in de enquête dat er in alle wiskundelessen niet wordt geluisterd naar de leraar.

Verder zegt 83 procent dat het in elk geval in sommige lessen lawaaiig en rommelig is in de klas. 9 procent geeft aan dat dat bij wiskunde altijd zo is.

Daarnaast zagen kinderen in het PISA-onderzoek afleiding door smartphones en dat leraren geregeld moeten wachten met de les totdat het rustig is in de klas.

Smartphones zijn in Nederland sinds vorig jaar verboden in de klas. Volgens het ministerie van Onderwijs zijn middelbare scholieren sinds het verbod onderling socialer en geconcentreerder in de lessen. Maar volgens de onderzoekers laten de cijfers van het PISA-onderzoek zien dat de telefoon "niet de enige factor" is voor onrust in de klas.