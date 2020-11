AZ-opponent Real Sociedad loert vanuit hechte defensie naar Spaanse titel

Real Sociedad heeft de Spaanse voetbalwereld wel vaker verbaasd, onder meer met twee landstitels begin jaren 80. Anno 2020 lijkt de Baskische club op weg naar een nieuw topseizoen, dankzij de 1-0 overwinning bij Cádiz gaat 'La Real' weer alleen aan kop in La Liga.

Een doelpunt van Alexander Isak, in de tweede helft van 2018/2019 nog schitterend in het shirt van Willem II, in de tweede helft was genoeg voor de drie punten in Cádiz. Heel verrassend is dat niet, aangezien Real Sociedad dit seizoen uitblinkt in het voorkomen van tegentreffers.