Inflatie blijft oplopen, maar de verschillen per kassabon zijn groot

Ook bij het ontbijt merken consumenten de inflatie. Niet direct als ze een boterham nemen. Brood werd in een jaar tijd niet heel veel duurder: 1,2 procent. En vergeleken met maart is de prijsstijging van 0,1 procent voor brood nihil. Maar wie aan het smeren slaat, zal met de prijsstijging van 19,8 procent van boter zuinig aan doen.

Een plak kaas op de boterham met boter werd ruim 4 procent duurder. Maand op maand ruim 2 procent. Een glas melk aan het ontbijt werd in een jaar bijna 4 procent duurder. En ook hierin zitten verschillen. Vergeleken met januari werd volle melk in februari bijna 4 procent goedkoper, terwijl de prijs van halfvolle melk maar 1 procent in prijs daalde.

Thee werd in een jaar tijd weer 9,3 procent duurder, koffie zelfs 16,5 procent. Ook hier blijven de prijzen per maand stijgen, waarbij de nieuwe prijzen in de supers er nog aan komen.

Hogere belastingen

Door de accijnsverhoging op tabak uit april vorig jaar voelen rokers al bijna een jaar een hogere inflatiepijn dan niet-rokers. Sigaretten werden 31,5 procent duurder. Sigarenrokers merken hier door een prijsstijging van 5 procent iets minder van. Over twee maanden moet deze prijsverhoging wel uit de inflatiecijfers verdwenen zijn.

Datzelfde zou al het geval moeten zijn voor de extra accijns op frisdranken, sappen en plantaardige melkproducten, die op 1 januari 2024 werd ingevoerd. Toch steeg de prijs op frisdrank sinds februari vorig jaar nog met 3,5 procent. Bij vruchtensap was dit zelfs ruim 7 procent.

Wie goedkoper uit wil zijn door dan maar water te gaan drinken, merkt dat de prijs van mineraal- en bronwater in een jaar tijd bijna 13 procent hoger is geworden. Water uit de kraan is altijd goedkoper, hoewel ook de kosten van watervoorziening in een jaar tijd met ruim 9 procent stegen. Voordeel is wel dat deze prijzen per maand verder niet verschillen.

Europees buitenbeetje

In al die verschillen zit nu net het probleem van de Nederlandse inflatie, die veel hoger ligt dan het Europese cijfer. "De inflatie wordt elke vijf jaar gebaseerd op een soort mandje met bestedingen. Het zou best kunnen dat huishoudens hun gedrag al hebben aangepast", zegt hoofdeconoom Marieke Blom van ING. "Het zicht op wie het goed of slecht heeft ontbreekt grotendeels."

Ze noemt als voorbeeld diepvriesgroente. De prijs hiervan steeg in een jaar tijd met bijna 15 procent, vermoedelijk door de hogere energiekosten voor het vriesvak. Verse groente werd juist 3 procent goedkoper.

"Het zou best kunnen dat consumenten zijn geswitcht van diepvries naar verse groente of in blik. Ook zijn ze mogelijk thuis minder energie gaan gebruiken door de hoge prijzen."