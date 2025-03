'Bij botsing betrokken vrachtschip gaat zinken'

Het vrachtschip Solong dat stuurloos voor Engelse kust ligt, gaat zinken. Dat verwacht de Britse staatssecretaris van Transport.

Gisteren ramde het schip de kerosinetanker Stena Immaculate, die voor anker lag. Beide schepen vlogen na de aanvaring in brand. Afgelopen nacht kwam de Solong uit zichzelf los van de Stena Immaculate. Inmiddels drijft het verder af, richting het zuiden.

De angst bestond dat de Solong de gevaarlijke stof natriumcyanide zou vervoeren, maar dat heeft de reder inmiddels tegengesproken. "Er zijn vier lege containers die eerder de gevaarlijke chemicaliën hebben bevat en deze containers blijven we in de gaten houden", valt te lezen in een verklaring.

Portugese vlag

Wel staat het schip nog altijd in brand, meldde de Britse kustwacht rond 13.30 uur. Naar verwachting zal het de komende uren niet in botsing komen met de vaste wal.

Eén bemanningslid van de Solong, die onder Portugese vlag vaart, wordt nog altijd vermist. De zoektocht naar hem is inmiddels gestaakt.

Boskalis

Bergingsbedrijf Boskalis maakte vanochtend bekend dat het is gevraagd om de kerosinetanker te bergen. Op dat moment leek de brand op dat schip grotendeels geblust, hoewel nog onduidelijk is hoe de situatie in het schip is.

De Stena Immaculate vervoerde ongeveer 35 miljoen liter kerosine voor het Amerikaanse leger. Volgens de rederij was de lading verdeeld over zestien afzonderlijk tanks. Ten minste één van deze tanks zou beschadigd zijn geraakt door de aanvaring. Hoeveel liter kerosine het schip heeft verloren, is nog niet duidelijk.