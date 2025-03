Kansloze missie PSV bij Arsenal? Nooit werden zes goals goedgemaakt in Europa

Voor de keer daarvoor moeten we een heel stuk verder terug de geschiedenis in. In 1985 moest het Real Madrid van spits Emilio Butragueno in de achtste finales van de UEFA Cup een 5-1 achterstand wegwerken tegen Borussia Mönchengladbach. En dat deed Real Madrid, thuis in Santiago Bernabeú werd het 4-0 en Real Madrid ging door op basis van het gescoorde uitdoelpunt.

Een jaar eerder speelde Partizan Belgrado in de tweede ronde van de UEFA Cup tegen het Londense Queens Park Rangers. De heenwedstrijd in London eindigde in een 6-2 nederlaag voor Partizan. In de return zorgde Partizan voor een van de grootste verrassingen in het voetbal. Het won met 4-0 en ging door naar de derde ronde op basis van meer uitdoelpunten.

Voor de eerste comeback van vier doelpunten moeten we terug naar 1961. Toen speelde het Portugese Leixoes in de Cup Winners' Cup tegen FC La Chaux-de-Fonds uit Zwitserland. FC La Chaux-de-Fonds won thuis met 4-0, maar Leixoes verraste in Portugal en won met 6-1. Daarmee was de comeback compleet en Leixoes ging door naar de tweede ronde.