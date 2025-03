Vrouw uit Kerkrade doet aangifte om nepreclame

Een vrouw uit Kerkrade heeft aangifte gedaan omdat ze is opgedoken in een nepadvertentie. Op sociale media gaat een gemanipuleerde video rond waarin de vrouw een online casino lijkt aan te prijzen. In werkelijkheid is de vrouw een voormalig gokverslaafde en vertelde ze juist over de gevaren van online gokken.

In de video, vermoedelijk bewerkt met AI, lijkt het alsof de vrouw vertelt dat ze door haar vriend was aangespoord een app te downloaden, nadat hij al "duizenden euro's had gewonnen". Met 20 euro inzet zou ze een bedrag van 12 miljoen euro hebben gewonnen. Kijkers worden aangemoedigd op een link te klikken om allerlei apps te downloaden van illegale casino's.

Volgens de regionale omroep L1 is voor de nepadvertentie een interview gebruikt dat de vrouw vorig jaar aan de omroep gaf. In dat interview vertelde ze destijds over haar gokverslaving en de gevaren van online gokken. Die beelden zijn dusdanig bewerkt dat het lijkt alsof ze in het interview juist mensen aanspoort om online te gaan gokken.

'Betrouwbaarheid misbruikt'

Lia viel bijna van haar stoel toen ze zichzelf zag in de nepreclame. "Door mijn eigen ervaring met gokken weet ik al dat het te mooi is om waar te zijn. Ik schrok me kapot, met name omdat mensen hier kennelijk toch makkelijk in trappen", vertelt ze. Ze heeft inmiddels aangifte gedaan bij de politie. "Dit soort filmpjes moeten van het internet verdwijnen. Je hoort weleens dat bekende Nederlanders misbruikt worden hiervoor, maar kennelijk dus ook gewone burgers."

Ook de regionale omroep is verrast door het filmpje. Volgens interim-chef nieuws Bern Opdenacker is de betrouwbaarheid van een publieke omroep als L1 misbruikt door de makers van het filmpje. "Door allerlei technieken wordt het steeds makkelijker om dit soort filmpjes te maken. Je kunt bijna niet meer zien of het echt is of niet. Dat is gevaarlijk", zegt Opdenacker.

Volgens L1 circuleert het filmpje pas enkele dagen op het internet. Door na de video op een link te klikken, kunnen mensen allerlei apps downloaden van illegale casino's. Volgens de omroep hebben duizenden mensen dat ook gedaan.

Juist dat vindt Lia verontrustend, zegt ze. "Dan hebben dus ook veel mensen geld overgemaakt en waarschijnlijk niks ervan teruggezien. Misschien dom van die mensen, maar ik hoop ze - door dit nu naar buiten te brengen - hier wel voor te waarschuwen." L1 heeft een van de goksites waarnaar werd verwezen, schriftelijk gevraagd om een reactie, maar die is niet gekomen.