Oud-VVD-minister Christianne van der Wal stopt als Tweede Kamerlid

VVD'er Christianne van der Wal stopt als Tweede Kamerlid. Op X noemt de oud-minister de beslissing om te stoppen "geen eenvoudige". "Hoe eervol het vak van Tweede Kamerlid ook is, dit is niet mijn plek."

Van der Wal (51) zat sinds de vorige verkiezingen in 2023 in de Tweede Kamer. Ze stond toen op de vijfde plek van de VVD-kieslijst. Van der Wal zegt dat ze de komende weken haar portefeuille overdraagt.

Voor haar Kamerlidmaatschap was Van der Wal minister voor Natuur en Stikstof. In die functie werd ze veelvuldig geconfronteerd met boerenprotesten, onder meer bij haar woonhuis. Dat gebeurde rond de tijd dat ze nieuwe stikstofreductieplannen had bekendgemaakt.

Vertrouweling Rutte

Voor een plek in dit kabinet was Van der Wal niet beschikbaar. "Ik denk dat in deze constellatie de Kamer beter bij me past", zei ze destijds. "Ik ben veel meer van de vooruitgang en van de transities." De huidige coalitie zette een streep door veel van de stikstofplannen van Van der Wal.

Eerder was Van der Wal gedeputeerde, wethouder en voorzitter van de VVD. In haar tijd als voorzitter gold Van der Wal als vertrouweling van de minister-president Rutte.

Op X bedankt VVD-partijleider Yesilgöz Van der Wal "voor alles wat je al die jaren op zoveel plekken voor ons hebt gedaan en betekend".