'Instanties moeten woon- en werkplek arbeidsmigrant beter registreren'

Nederlandse instanties moeten beter bijhouden welke arbeidsmigranten waar in Nederland wonen en werken. Dat wil minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het is een van de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. De informatie kan helpen bij het beteugelen van nieuwe besmettingshaarden.

"Besmettingen in de vleesindustrie en de fruithandel maken pijnlijk duidelijk dat er maatregelen moeten worden getroffen om arbeidsmigranten te beschermen", aldus Koolmees."Deze incidenten laten zien dat de problemen urgent zijn en dat de bescherming van arbeidsmigranten tegen het coronavirus niet kan wachten."

Het kabinet wil daarom "met urgentie" aan de slag met een aantal aanbevelingen over onder meer de huisvesting van deze mensen, die in krappe woningen nauwelijks afstand van elkaar kunnen houden.

De maatregelen die minister Koolmees vandaag aankondigt, komen voort uit de adviezen van een zogeheten 'aanjaagteam' geleid door voormalig SP-leider Emile Roemer. Daarin staan ook aanbevelingen voor duurzame en toch betaalbare woonplekken waar de huurder altijd een eigen slaapkamer heeft.

Gezamenlijk plan

In de Noord-Hollandse regio West-Friesland kunnen ze niet zonder arbeidsmigranten. Maar de helft van de 10.000 buitenlanders die er werken, heeft geen fatsoenlijke slaapplek. En dus hebben ondernemers, overheid, uitzendbureaus en vakbond FNV een gezamenlijk plan gepresenteerd dat lijkt op de langetermijnoplossing die Roemer aandraagt. Ze willen betaalbare en veilige woningen voor arbeidsmigranten bouwen in een goed bereikbare, groene omgeving.

"Zo gaan we veel illegaliteit te lijf", zegt ondernemer Hans Huibers van de Westfriese Bedrijvengroep, een van de belangengroepen die meedoen. "Mensen moeten worden ingeschreven en als ze weggaan ook weer uitgeschreven. Dus heel dat grijze gebied van huisjesmelkers en halve legaliteit lossen we hiermee in belangrijke mate op."

Voor de FNV is belangrijk dat de bewoners betere omstandigheden krijgen. Maar ook de omgeving profiteert, aldus FNV-bestuurder Bart Plaatje. "Het lost het probleem op dat er links en rechts huizen opgekocht worden door uitzendbureaus. Huizen die daar niet voor zijn bedoeld."