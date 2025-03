Gevechten in Oekraïne gaan door, diplomatieke machine draait intussen overuren

Terwijl de gevechten tussen Oekraïne en Rusland onverminderd doorgaan, draait de diplomatieke machine op volle toeren. Op meerdere fronten wordt deze week overlegd, zowel zichtbaar als onzichtbaar. Een overzicht.

Saudi-Arabië: Zelensky en Rubio op pad

De Oekraïense president Zelensky is in Saudi-Arabië om te praten met de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman. Ook de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio is in het land. Hij spreekt met hooggeplaatste Oekraïense ambtenaren, maar naar verwachting niet met Zelensky, meldt de BBC. Sinds de Amerikaanse toenadering tot Rusland en de ruzie tussen Zelensky en president Trump in het Witte Huis is de relatie tussen Oekraïne en de VS ernstig verstoord.

Parijs: hoogste Europese legerleiders komen samen

De hoogste Europese legerleiders zijn vandaag in Parijs. Zij praten over een troepenmacht die moet toezien op een toekomstig bestand in Oekraïne. Bij het overleg is de pers niet welkom, maar mogelijk lekken er toch wat overlegpunten uit. De bijeenkomst wordt voorgezeten door het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk en ook de Nederlandse Commandant der Strijdkrachten Eichelsheim is aanwezig.

Het VK en Frankrijk willen met een aantal landen een zogenoemde 'coalition of the willing' vormen, landen die een alternatief gaan bedenken voor de Amerikaanse en Russische plannen om de oorlog in Oekraïne te stoppen.