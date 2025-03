OM: brand Arnhem geen aanslag op SoLow-winkel

De mannen die vastzitten vanwege de grote brand in Arnhem worden verdacht van opzettelijke brandstichting. Volgens het Openbaar Ministerie is er echter geen aanwijzing dat het ging om een doelgerichte aanslag op de winkel waar de brand uitbrak.

De brand ontstond donderdagochtend in een pand van de koopjeswinkel SoLow en breidde zich snel uit. Meerdere monumentale panden in het centrum werden in de as gelegd en zo'n honderd bewoners moesten hun huis uit.

Zaterdag werden drie verdachten aangehouden. Het gaat om twee Arnhemmers van 30 en 57 jaar en een 41-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats.

Geen details

Om het onderzoek niet te schaden, maakt het OM geen details bekend over het motief van de daders en de wijze van brandstichting. Wel is dus al duidelijk geworden dat het vermoedelijk niet ging om een aanslag op de SoLow-winkel.

Het drietal wordt morgen voorgeleid voor de rechter-commissaris. Die zal beslissen of de mannen langer blijven vastzitten.