Trein met honderden reizigers aangevallen in Pakistan, gijzeling gaande

Een passagierstrein met ruim 400 reizigers is in Pakistan aangevallen door een groep separatisten. Ze zeggen dat ze passagiers gegijzeld houden en dreigen ze te executeren. De autoriteiten hebben dat nog niet bevestigd.

De gijzeling is gaande in de regio Beloetsjistan. De trein, de Jaffar Express, was onderweg van de provinciehoofdstad Quetta naar Peshawar, in het noorden van het land. De trein werd tot stilstand gedwongen in een tunnel, waar die onder vuur werd genomen. De machinist is gewond geraakt.

Bij de tunnel zou er een explosie te horen zijn geweest en zou er een vuurgevecht zijn ontstaan tussen de aanvallers en de beveiligers van de trein. Hoe het met de passagiers gaat, is onbekend. De separatisten dreigen passagiers dood te schieten als de beveiligers zich niet terugtrekken.

Jarenlange opstand

De aanslag is opgeëist door het Baloch Liberation Army (BLA), dat al jaren in opstand is tegen de overheid. Beloetsjistan ligt in het zuidwesten van Pakistan en is de grootste provincie van het land. De bodem is er rijk aan grondstoffen, maar slechts 6 procent van de bevolking woont er. Zij vinden dat ze te weinig terugzien van de opbrengsten van hun bodemschatten.

Omdat treinen in Pakistan vaker worden aangevallen, is er gewapende beveiliging aan boord. In november voerde de BLA nog een zelfmoordaanslag uit op een station in Quetta. Daarbij kwamen 26 mensen om het leven.

Begin vorige maand vielen er 41 doden toen het leger in gevecht kwam met strijders van het BLA.