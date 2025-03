Manchester United presenteert plannen voor nieuw stadion met 100.000 plaatsen

Het nieuwe stadion moet op een steenworp afstand komen van het huidige stadion, bijgenaamd "The Theatre of Dreams". Dat biedt plaats aan ruim 74.000 toeschouwers en is sinds 1910 de thuishaven van Manchester United. Sinds 2006 is er geen groot onderhoud meer verricht aan het stadion, waardoor bijvoorbeeld het dak lekt.

Ratcliffe: "Ons huidige stadion heeft ons de afgelopen 115 jaar uitstekend gediend, maar blijft achter bij de beste stadions. Door naast de bestaande locatie te bouwen, kunnen we de essentie van Old Trafford behouden en tegelijkertijd een modern stadion creëren."

Wat er met het huidige stadion zal gebeuren, is nog onduidelijk. Ook het opknappen en uitbreiden van Old Trafford is overwogen, maar nieuwbouw heeft uiteindelijk de voorkeur gekregen.

Het nieuwe stadion moet onderdeel zijn van een grote herontwikkeling van Manchester-Zuid, vergelijkbaar met de stedelijke ontwikkeling rond de Olympische Spelen van 2012 in Londen.

Kosten

De kosten van het stadion worden geschat op 2 miljard pond, omgerekend zo'n 2,4 miljard euro. De bouw zou vijf jaar in beslag gaan nemen. Hoe het stadion bekostigd gaat worden, is nog onduidelijk. De club verkeert juist in financiële problemen en moet bezuinigen, liet topman Ratcliffe recentelijk weten.

Eerder zei Ratcliffe over de bouwplannen tegen The Times: "We gaan de overheid niet om geld vragen om het stadion te bouwen, maar we kunnen het ons niet veroorloven om alles eromheen te doen."