'Filipijnse oud-president Duterte op vliegtuig gezet richting Den Haag'

Het Strafhof begon in 2018 een onderzoek tegen Duterte, die in 2022 niet kon worden herkozen. Er was nog niets bekend over een aanhoudingsbevel, volgens The New York Times is dat bewust geheimgehouden. Dat gebeurt vaker als openbaring ervan een gerechtelijk onderzoek schade toebrengt. Het Strafhof was vanmorgen niet bereikbaar voor commentaar.

Op bevel van Duterte zijn in de zes jaar dat hij president was vele duizenden verdachten gedood, vaak zonder enige vorm van proces. Al tijdens zijn verkiezingscampagne in 2016 beloofde hij "een bloedbad" waarbij 100.000 drugscriminelen en drugsverslaafden zouden omkomen. "Vergeet die wetten over mensenrechten", betoogde hij. "Al die dealers, rovers en luilakken moeten aan de bak, want ik ga jullie doden."

Wachten op gerechtigheid

Zodra het nieuws van zijn arrestatie naar buiten kwam, kwamen in een kerk in Manilla nabestaanden van slachtoffers van Duterte's drugsoorlog bijeen. Op beelden is te zien dat de pastoor hen tijdens de dankmis feliciteert, omhelst en troost. In de jaren sinds het vertrek van Duterte zijn er nauwelijks daders vervolgd voor het geweld.

"De moeders van wie echtgenoten en kinderen zijn gedood in de drugsoorlog zijn blij, want ze hebben hier lang op moeten wachten", zegt Rubilyn Litao, die lid is van een organisatie die opkomt voor rechten van slachtoffers. Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch zegt dat gerechtigheid hiermee een stap dichterbij komt. "Dit laat zien dat niemand boven de wet staat."

Hoewel Human Rights Watch en anderen aandringen op een snelle uitlevering aan Den Haag, probeert Dutertes advocaat dat juist te voorkomen. Hij tekende onmiddellijk bezwaar aan tegen de arrestatie bij het Hooggerechtshof van de Filipijnen.