Oud-judoka en -bondscoach Van Unen kandidaat voorzitterschap judobond

Voormalig topjudoka en oud-bondscoach Marjolein van Unen (62) is de officiële kandidaat om voorzitter te worden van de Judo Bond Nederland. Op 22 maart wordt de drievoudig Europees en tweevoudig vice-wereldkampioen voorgedragen bij de ledenraad.

Bij een akkoord van de ledenraad is zij de opvolger voor Tessa Brouwer, die in december stopte bij de bond. Vorige week werden hervormingsplannen van de JBN gepresenteerd, als reactie op het sportieve fiasco op de Olympische Spelen in Parijs, waar de judoploeg geen enkele medaille wist te bemachtigen.

Er wordt ook snel een naam voor de positie van directeur topsport verwacht.