Man (20) verdacht van terrorisme, zou aanslag hebben voorbereid

Een 20-jarige man wordt verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag en deelname aan een terroristische organisatie. Dat meldt de politie.

De man, die uit Syrië komt en in Rotterdam woont, werd afgelopen vrijdag opgepakt in Apeldoorn. Dat gebeurde nadat de politie in Rotterdam een tip had gekregen uit het buitenland. Volgens de politie ging de arrestatie "zonder problemen".

Waar hij de aanslag zou hebben willen plegen en van welke terroristische groep hij lid zou zijn, wil de politie niet zeggen. De rechter-commissaris heeft vandaag bepaald dat de man langer blijft vastzitten.