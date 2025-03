United-topman Ratcliffe kritisch op doorgaan met Ten Hag: 'Verkeerde beslissing'

Ratcliffe bezit sinds het begin van vorig jaar 25 procent van de Manchester United-aandelen. Die kocht hij met zijn bedrijf Ineos, dat ook in het wielrennen (eigen ploeg) en de Formule 1 actief (aandeel in het team van Mercedes) is.

Met zijn aandelenpakket kreeg Ratcliffe onder meer de verantwoordelijkheid over de technische zaken bij Manchester United. Maar hij is ook druk bezig om harde bezuinigingen door te voeren. Zo werd het contract van clublegende Sir Alex Ferguson als ambassadeur ontbonden, werd er geen kerstfeest meer georganiseerd voor het personeel en moeten zo'n 150 tot 200 werknemers vrezen voor hun baan.

Ratcliffe beseft dat hij zich hiermee niet populair maakt bij de aanhang, maar volgens hem zijn deze beslissingen noodzakelijk voor de toekomst van de club. "Manchester United was ontspoord. Zonder die besparingen hadden we tegen Kerstmis geen geld meer gehad."

Europa League als redmiddel

Manchester United is bezig aan een zeer teleurstellend seizoen. De Engelse grootmacht bivakkeert in de competitie op een veertiende plek en in zowel de League Cup als de FA Cup werd het vroegtijdig uitgeschakeld. De enige mogelijkheid om het seizoen nog te redden is door de Europa League te winnen.

De ploeg staat in de achtste finales waarin het vorige week met 1-1 gelijkspeelde tegen Real Sociedad. Aanstaande donderdag is de return op Old Trafford.