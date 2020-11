Koolhof schaart zich met dubbeltitel bij ATP Finals in illuster gezelschap

"Dit is geen slecht moment voor een eerste titel", zei de 31-jarige Mektic na de finale van het eindejaarstoernooi, waar de beste acht koppels aan deel mochten nemen. "Kwalificeren was al een droom die uitkwam", reageerde Koolhof. "Dit is iets heel groots."

Vooral Roger-Vasselin had in de eerste set moeite met zijn service. Na de break in de eerste game werd de Fransman ook in zijn tweede servicegame gebroken. De voorsprong van twee breaks gaven Koolhof en Mektic niet meer uit handen. Ze wonnen de eerste set met 6-2.

Supertiebreak brengt beslissing

In de tweede set hadden Koolhof en Mektic het lastiger. Melzer en Roger-Vasselin kwamen op een 3-1 voorsprong, nadat Mektic zijn servicebeurt had ingeleverd, en liepen vervolgens uit naar 4-1. Het Oostenrijks-Franse duo won de tweede set met 6-3, waardoor de wedstrijd moest worden beslist in de supertiebreak.

Koolhof en Mektic liepen in de supertiekbreak snel uit naar een 4-1 voorsprong. Melzer en Roger-Vasselin kwamen mede door een dubbele fout van Koolhof echter toch weer op gelijke hoogte. Mektic serveerde vervolgens ijzersterk, waarna Koolhof en Mektic de voorsprong niet meer uit handen gaven.

Einde samenwerking

De samenwerking tussen Koolhof en Mektic zit er nu op. De Nederlander werd vorige week, vlak voor de start van het eindejaarstoernooi in Londen, onaangenaam verrast door het nieuws dat zijn partner in 2021 met zijn Kroatische landgenoot Mate Pavic gaat dubbelen.

Inmiddels heeft ook Koolhof een nieuwe partner gevonden. De Nederlandse nummer dertien van de wereldranglijst voor dubbelspelers gaat een duo vormen met de Pool Lukasz Kubot, die zevende staat op die ranking.