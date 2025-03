Herman Brusselmans vrijgesproken voor Humo-column over Gaza

De Belgische schrijver Herman Brusselmans is vrijgesproken in een zaak over zijn omstreden column in Humo over de oorlog in Gaza, afgelopen zomer. Hij was aangeklaagd voor onder meer het aanzetten tot haat en geweld tegen Joden, maar volgens de rechtbank in Gent is er geen sprake van strafbare feiten.

Brusselmans beschreef in de column zijn frustraties over de Gaza-oorlog. "Ik word zo woedend dat ik iedere Jood die ik tegenkom een puntig mes los door de keel wil rammen", schreef hij onder meer.

Het stuk deed veel stof opwaaien. Zo leidde het tot woede bij Joodse organisaties en haalde Humo de column offline. Het Joods Informatie- en Documentatiecentrum (JID) in België daagde de 67-jarige schrijver voor de rechter.

Vrijheid van meningsuiting

De rechtbank komt nu tot de conclusie dat Brusselmans "de grenzen van het strafbare niet heeft overschreden", schrijft VRT Nieuws. De rechtbank erkent dat "bepaalde leden van de Joodse gemeenschap mogelijk aanstoot konden nemen aan sommige zinnen". Maar vanwege de vrijheid van meningsuiting waren de uitingen van Brusselmans niet strafbaar.

De rechtbank wijst er ook op dat Brusselmans in zijn teksten zelf aangaf dat ze niet letterlijk moesten worden genomen. "Uit de columns blijkt niet dat hij heeft willen aanzetten tot haat of geweld tegen de Joodse gemeenschap of de Holocaust heeft ontkend."

Brusselmans opgelucht

Het is niet de enige zaak tegen Brusselmans vanwege de Humo-column van begin augustus. Meerdere Joodse organisaties en personen zijn naar justitie gestapt met soortgelijke klachten als het JID. Het is nog onduidelijk hoeveel van deze zaken daadwerkelijk voor de rechter komen.

De advocaat van Brusselmans heeft er vertrouwen in dat ook die andere zaken gunstig uitpakken voor de schrijver. Het belang van de vrijspraak van vandaag is "monstrueus", zegt hij tegen de VRT. "Herman Brusselmans is een kunstenaar die zijn nek heeft uitgestoken ten gunste van het maatschappelijk debat. Dat verdient respect."

Zelf is de schrijver vooral opgelucht. "Ik ben content natuurlijk", zegt hij. "Ik heb over de hele lijn gekregen wat ik gehoopt had."