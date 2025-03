Burgemeester weigert Eritrese bijeenkomst in Rijswijk uit vrees voor rellen

Burgemeester Sahin van Rijswijk heeft een streep gezet door een bijeenkomst van Eritreeërs die deze maand gepland stond in zalencentrum Event Plaza. Volgens de burgemeester had het zalencentrum de geplande bijeenkomst niet gemeld bij de gemeente. Binnen de Eritrese gemeenschap bestaan al langer spanningen.

De Federatie van Eritrese Gemeenschappen Nederland (FEN) wilde een besloten ledenvergadering organiseren in het evenementencentrum. Er werden zo'n 500 leden verwacht bij de bijeenkomst, die de hele dag zou duren. Het was volgens de organisatie niet nodig om de gemeente op de hoogte te stellen, omdat het zou gaan om een "besloten ledenvergadering op een niet-openbare plaats". Ook beroept de FEN zich op het grondrecht van vergadering.

Toch heeft de burgemeester per brief aan Event Plaza laten weten dat de bijeenkomst niet kan doorgaan. Het zalencentrum had volgens zijn eigen vergunning de bijeenkomst minimaal vier weken van tevoren moeten melden.

Evenement niet gemeld

De burgemeester baalt ervan dat de bijeenkomst "niet op de officiële manier" is gemeld bij de gemeente. "De gemeente en de politie hebben hierdoor geen voorbereidingstijd om veiligheidsmaatregelen te treffen", zegt Sahin tegen Omroep West.

Volgens Sahin is het recht op vergadering inderdaad een grondrecht, "maar als je van zo'n bijeenkomst niet tijdig een melding doet, ga je volledig voorbij aan de spanningen binnen de Eritrese gemeenschap".

De FEN laat weten teleurgesteld te zijn in het besluit van de burgemeester. Volgens de organisatie had het zalencentrum het evenement bij de gemeente moeten melden. "Het is spijtig dat de eigenaar van Event Plaza net niet op tijd was om ons evenement te melden", laat een woordvoerder weten. "We overwegen wellicht de datum uit te stellen en te zorgen dat de melding op tijd bij de gemeente terechtkomt."

Ongeregeldheden

Binnen de Eritrese gemeenschap zijn er spanningen tussen twee groepen: tegenstanders van het Eritrese regime en regeringsgezinde Eritreeërs. De Eritrese president Afewerki voert een dictatoriaal regime en probeert ook controle uit te oefenen over Eritreeërs in het buitenland. Zo dienen Eritreeërs in Nederland een deel van hun inkomen aan het regime van Afewerki af te staan.

Zulk beleid legt druk op de Eritrese gemeenschappen in het buitenland, waardoor voor- en tegenstanders van het regime geregeld slaags raken. De spanningen leidden de laatste jaren tot ongeregeldheden bij een aantal bijeenkomsten in Nederland.

Zo raakten twee jaar geleden meerdere mensen gewond bij een massale vechtpartij in Rijswijk, bij hetzelfde zalencentrum waar de bijeenkomst van deze maand zou plaatsvinden. Vorig jaar februari liep een confrontatie tussen twee groepen Eritreeërs in Den Haag uit op rellen. Er werd brand gesticht en journalisten en politieagenten werden belaagd met knuppels, stenen en stokken. Vanwege het geweld werden meerdere mensen veroordeeld.