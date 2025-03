Noorse skibond schorst bondscoach en materiaalmanager na pakkenfraude op WK

De internationale skifederatie FIS is een onderzoek begonnen naar het gesjoemel van de Noren, maar daarop vooruitlopend heeft de Noorse skibond, die heeft toegezegd volledig mee te werken, dus ook al ingegrepen.

Ondertussen heeft Brevik ook het boetekleed aangetrokken. "Ik vind het vreselijk wat we hebben gedaan", citeerden lokale media de coach. "We hebben de jumpsuits aangepast op een manier die in strijd is met de regels. We hebben, kortom, vals gespeeld."

Spijt

Livelten richtte zich in een verklaring tot de atleten Lindvik en Forfang, die respectievelijk tweede en vierde waren geworden maar vervolgens uit de wedstrijd werden gehaald. "Ik wil mijn excuses aanbieden aan Marius en Johann voor de situatie waarin ze zich bevinden zonder dat ze er zelf schuld aan hebben."

"Wat we met de pakken hebben gedaan, had nooit mogen gebeuren en is een actie waar ik de rest van mijn leven spijt van zal hebben. We hebben altijd gedaan wat we konden om de pakken binnen de regels te optimaliseren, maar vals spelen is volstrekt onacceptabel."