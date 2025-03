Jongen (4) in VS belt alarmnummer omdat moeder zijn ijsje opat

Mag een moeder straffeloos het ijsje van haar zoon opeten? Een jongen van 4 in de Amerikaanse staat Wisconsin vond dat in ieder geval zo'n zware misdaad, dat hij het alarmnummer belde.

"Mijn mama is stout", is te horen in het telefoontje dat werd vrijgegeven. "Wat is er aan de hand?", vraagt de telefoniste. Er klinkt gehuil aan de andere kant van de lijn en de kleuter vraagt de telefoniste om zijn moeder op te pakken.

Vervolgens is te horen dat zijn moeder de telefoon overneemt. "Deze kleine heeft de telefoon in handen gekregen, hij is 4 jaar oud", zegt zijn moeder. "We rennen achter hem aan omdat hij zei dat hij 911 (het Amerikaanse 112, red.) zou bellen."

"Ik vroeg of ze mijn mama konden oppakken en haar in de gevangenis konden stoppen. Dus laat mij met rust", roept de jongen op de achtergrond. Dan komt de verklaring: "Ik heb zijn ijs opgegeten", zegt de moeder rustig. "Daarom belde hij waarschijnlijk het alarmnummer."

Gevangenis

De alarmcentrale neemt dit soort meldingen serieus, omdat er sprake kan zijn van een gevaarlijke situatie. Daarom werden twee agenten naar het huis in het dorp Mount Pleasant gestuurd. De jongen bevestigde tegen de agenten dat zijn moeder inderdaad zijn ijsje had opgegeten en dat hij vond dat ze daarvoor naar de gevangenis moest.

Na een gesprekje met de agenten, besloot de jongen toch dat hij zijn moeder liever niet achter tralies zag verdwijnen, meldt CNN. Twee dagen later kwamen de agenten terug en verrasten ze het jongetje met twee ijsjes met blauwe hagelslag erop. Als aandenken gingen ze nog met het blije mannetje op de foto.