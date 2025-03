Brand op aangevaren tanker bij Engeland lijkt onder controle, Boskalis gevraagd voor berging

De brand op de kerosinetanker Stena Immaculate lijkt te zijn geblust. Op beelden bij de BBC valt te zien dat er geen vlammen meer uit het schip slaan, ook is geen rook zichtbaar.

Gisterochtend botste het vrachtschip Solong op de Stena Immaculate, die voor anker lag voor de kust van de Engelse havenstad Hull. Kort daarna ontstond er brand. Eén bemanningslid wordt nog altijd vermist, de zoektocht naar hem is inmiddels gestaakt.

Het Nederlandse bergingsbedrijf Boskalis is door de verzekeraar van de Stena Immaculate gevraagd het kerosineschip te bergen. Afgelopen nacht is het vrachtschip uit zichzelf losgekomen van de tanker, zegt een woordvoerder van het bergingsbedrijf.

Boskalis is met meerdere schepen onderweg voor de operatie. "We mogen nog niet aan boord", zegt een woordvoerder. Zodra de situatie veilig genoeg is, gaat Boskalis beginnen met het koelen van het brandende schip.

Zorgen over lading

Over hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, bestaan nog veel vragen. Gisteravond is een onderzoeksteam van de Britse overheid begonnen met het verzamelen van bewijs en het interviewen van getuigen. Bronnen binnen de maritieme industrie zeiden gisteren tegen persbureau Reuters dat er geen signalen zijn dat er opzet in het spel was.

Er bestaan nog altijd grote zorgen over de ladingen van de schepen. Het vrachtschip heeft onder meer containers met het giftige natriumcyanide aan boord. Volgens hoogleraar ecologie Tinka Murk kan dat "veel dodelijke impact" hebben als de stof in het water komt.

"Als natriumcyanide in contact met water komt, kan er waterstofcyniade ontstaan. Dat is direct gevaarlijk gas voor mensen die daar de problemen proberen op te lossen", zegt Murk. "Dus daar moeten ze zeker goed op letten."