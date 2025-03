Proces tegen medisch team Maradona begint: 'Wat moet ik hem geven dan? Cocaïne?'

Diego Maradona mag dan al ruim vier jaar dood zijn, nog altijd houdt de omstreden voetballegende de gemoederen bezig. Vandaag begint in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires de lang verwachte rechtszaak tegen zeven leden van het medisch team dat hem behandelde voor zijn overlijden in 2022. Hij was toen net 60 jaar geworden.

De beschuldigde medische professionals staan terecht voor dood door nalatigheid, een misdaad die in Argentinië min of meer gelijkstaat aan onvrijwillige doodslag. Als ze schuldig worden bevonden, kunnen ze gevangenisstraffen tot 25 jaar krijgen.

Het proces, dat ongetwijfeld voor een groot mediacircus gaat zorgen, zal naar verwachting tot juli duren, met minstens drie hoorzittingen per week. Op de openingsdag van het proces zullen de aanklagers de aanklacht voorlezen voordat de getuigenverklaringen beginnen.

Na het horen van ruim honderd getuigen zullen de aanklager en de verdediging hun zaak bepleiten en zal de rechtbank een datum voor een uitspraak vaststellen. Het is overigens onwaarschijnlijk dat een van de verdachten voor of tijdens het proces zal worden vastgehouden.

Wat gebeurde er ook alweer?

Het overlijden van Maradona, aan wiens hand Argentinië in 1986 letterlijk en figuurlijk wereldkampioen werd, leidde tot een golf van verdriet over de hele wereld. Opgegroeid in armoede werkte hij zich uit de sloppenwijken van Buenos Aires op tot een van de beste voetballers aller tijden, die tijdens en na zijn actieve carrière hevig worstelde met een drugsverslaving, obesitas en alcoholproblemen.