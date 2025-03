Brussel komt met strenge EU-wetgeving voor terugkeer asielzoekers

Asielzoekers die geen recht hebben op asiel moeten makkelijker uit de EU kunnen worden gezet. Alle Europese landen moeten dezelfde strengere regels voor terugkeer gaan hanteren. En landen moeten de mogelijkheid krijgen om afgewezen asielzoekers vast te zetten in uitzetcentra buiten de EU, zogenoemde terugkeerhubs.

Eurocommissaris Brunner maakt zijn voorstellen voor een Europees terugkeerbeleid vanmiddag bekend. Volgens Brunner wordt het met zijn plannen makkelijker om mensen daadwerkelijk terug te sturen.

Europa maakte eerder al afspraken voor een strenger asielbeleid in het EU-migratiepact, een pakket strenge asielmaatregelen dat volgend jaar zal ingaan. Maar het lukte tot nu toe niet om ook afspraken te maken over een gezamenlijk uitzetbeleid. In de huidige praktijk kunnen asielzoekers na een afwijzing in een EU-land opnieuw een aanvraag indienen in een ander EU-land. Dat moet nu veranderen: landen moeten elkaars besluiten overnemen.

Asielzoekers die eenmaal een afwijzing hebben gekregen, moeten verplicht meewerken aan hun terugkeer. Niet meewerken wordt strafbaar. Wie al een keer is afgewezen, krijgt een verbod op nieuwe pogingen de EU binnen te komen.

Uitzetcentra buiten de EU

Op de komst van terugkeerhubs buiten de EU dringen meerdere landen al langer aan. Zo denkt Nederland na over de mogelijkheid om afgewezen asielzoekers vast te zetten in Uganda. Daar moeten ze dan wachten tot ze teruggaan naar hun regio van herkomst.

Linkse partijen in het Europees Parlement zijn kritisch over deze plannen. Ze zeggen dat de rechten van asielzoekers ermee worden geschonden. Ook zijn ze ervan overtuigd dat vrijwillige terugkeer effectiever is.

De Europese Commissie wil kijken of de terugkeerhubs kunnen worden gerealiseerd, maar stelt wel voorwaarden. Families met minderjarige kinderen en alleenstaande minderjarigen mogen niet in dergelijke uitzetcentra worden vastgezet.

Dwingende wetgeving

Eurocommissaris Brunner stelt voor de nieuwe afspraken voor terugkeer vast te leggen in een zogeheten verordening. Alle landen worden verplicht dezelfde regels door te voeren, zodat er geen verschillen meer bestaan tussen de manier waarop lidstaten omgaan met afgewezen asielzoekers.

Het wordt nog lastig om in het Europees Parlement een meerderheid voor deze voorstellen te krijgen. VVD-Europarlementariër Azmani gaat de onderhandelingen tussen de lidstaten en het parlement leiden.

Om een meerderheid te krijgen in het Europees Parlement is waarschijnlijk ook steun nodig van de radicaal-rechtse fractie van de Patriotten, waar ook de PVV in zit. Het is nog onduidelijk of die steun er komt. Dat komt onder meer omdat de liberale fractie Renew, waar ook de VVD in zit, in principe geen zaken wil doen met radicaal-rechts.