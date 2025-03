Groenlanders naar de stembus: 'We hebben genoeg van de Denen'

En er zijn er meer schandalen. Zo werden Groenlandse kinderen begin jaren 50 bij hun ouders weggehaald voor een heropvoeding in Denemarken. Daarna moesten ze als 'modelburgers' terugkeren naar Groenland. Het sociale experiment mislukte en de Deense overheid bood decennia later excuses aan. De trauma's galmen nog altijd na in de collectieve geheugen van Groenlanders.

"We hebben genoeg van de Denen", zegt econoom Lars-Jørgen Kleist. "We zijn nooit gelijkwaardig behandeld." Hij wijst erop dat Denemarken tot op de dag van vandaag besluiten neemt over Groenland en is van mening dat Groenlanders minder economische kansen hebben. "Denen maken binnen de overheid nog altijd de dienst uit en schuiven elkaar banen toe."

Aviaq Kleist, die een cateringbedrijf in de hoofdstad Nuuk heeft, vindt dat Groenland het onafhankelijkheidsproces zo snel mogelijk in gang moet zetten. Volgens Aviaq hebben de Denen nog steeds veel vooroordelen over Groenlanders en zijn ze zich niet bewust van het dagelijks racisme. "We moeten als Groenlanders altijd maar dankbaar zijn aan de Denen, dat is een afschuwelijk gevoel."

Ze beschrijft hoe ze in Denemarken te maken kreeg met racistische en denigrerende opmerkingen. Aviaq: "We horen steeds maar dat we dronkenlappen zijn en dat we niets kunnen. Ook de pesterige opmerkingen over rijden op ijsberen of wonen in iglo's hebben we vaak genoeg gehoord."

Beloftes van Trump

Aviaq Kleist stemt daarom op Naleraq, de partij die het onafhankelijkheidsproces meteen in gang wil zetten. Onderhandelingen over onafhankelijkheid zullen vooral gaan over de Deense subsidies, die nog altijd de helft van de Groenlandse begroting uitmaken. De belofte van de Amerikaanse president Trump, om "miljarden dollars in Groenland te investeren", komt daarmee op een strategisch moment.

