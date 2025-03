Wekdienst 11/3: Oekraïne-overleg in Saudi-Arabië • Feyenoord in CL tegen Inter

Goedemorgen! Oekraïense en Amerikaanse delegaties praten in Saudi-Arabië over de oorlog in Oekraïne. En Feyenoord moet de 2-0 nederlaag tegen Internazionale goedmaken om niet uitgeschakeld te worden in de Champions League.

Eerst het weer: De dag begint met vrij veel bewolking en zo nu en dan kan wat motregen vallen. Gedurende de middag breekt in het noorden en westen de zon door, elders houdt de bewolking de overhand en vooral in het zuidoosten is het druilerig. De noordwestenwind is zwak tot matig en het wordt niet warmer dan een graad of 9.