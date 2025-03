GroenLinks-PvdA en CDA: maak beelden delen van gewonden strafbaar

Het maken en verspreiden van beelden van slachtoffers van een ongeluk of een vechtpartij moet verboden worden, vinden GroenLinks-PvdA en CDA in de Tweede Kamer. De fracties komen vandaag met een aangescherpt wetsvoorstel om het delen van videobeelden van slachtoffers strafbaar te maken. "Het is onacceptabel dat dit soort beelden op sociale media verschijnen", zegt Kamerlid Mutluer van GroenLinks-PvdA.

Het is hulpverleners en nabestaanden van slachtoffers een doorn in het oog dat omstanders van een ongeluk vaak eerder de telefoon pakken om te filmen dan 112 te bellen of hulp te bieden. "Als die beelden dan verspreid worden op sociale media voor eigen vermaak. Dat is te schofterig voor woorden", zegt Kamerlid Boswijk van het CDA.

Volgens de Kamerleden hebben nabestaanden of slachtoffers hier erg veel last van. "De impact daarvan is enorm groot, dat realiseren mensen zich vaak niet. Als nabestaanden steeds weer geconfronteerd worden met deze beelden op Instagram, TikTok of X is dat enorm traumatiserend", zegt Mutluer.

Kritiek Raad van State

Daarom willen de Kamerleden dat hier straffen op komen te staan van maximaal 1 jaar celstraf of een boete van 9000 euro. GroenLinks-PvdA en CDA werken al zeven jaar aan deze wetgeving, maar eerder had de Raad van State flinke kritiek op het plan. Zo vroeg het hoogste adviesorgaan van de regering zich af of strafbaarstelling wel de juiste methode is, omdat het ook inbreuk maakt op de grondrechten van burgers om informatie met elkaar te delen.

Ook had de Raad van State twijfels bij de uitvoerbaarheid. Onduidelijk was of de politie wel voldoende mensen en bevoegdheden heeft om een verbod te handhaven.

Daarom hebben de partijen het wetsvoorstel nu aangescherpt. Als iemand de beelden als eerste deelt, het slachtoffer herkenbaar is en er niet is overlegd met politie of de familie, dan zou vervolging moeten kunnen volgen.

De Kamerleden rekenen op de steun van regeringspartijen als de PVV en de VVD. Daarmee is de kans op een Kamermeerderheid groot.