Ook bij Inter lopen ze weg met 'Dum Dum Denzel': 'Hij wil zichzelf altijd verbeteren'

En ook zijn trainer, Simone Inzaghi, is vol lof over zijn wingback. "Ik kan Denzel alleen maar complimenteren met wat hij Inter heeft gebracht. Hij levert geweldige prestaties hier en hij zit niet per toeval bij deze club. Hij was natuurlijk bij PSV altijd al basisspeler en aanvoerder en hij speelt voor Oranje. We hebben een uitstekende voetballer binnengehaald die zichzelf altijd wil verbeteren."

Maar daarmee was de lofzang nog niet ten einde. "Hij is echt een professional", vervolgde Inzaghi.

"Hij stelt altijd vragen en wil alle videobeelden zien. Zowel van hem als van de ploeg. Dumfries wil elke dag beter worden en dat is een geweldige eigenschap van hem. Dat komt nog bovenop zijn andere kwaliteiten, zoals zijn enorme kracht. Dat heeft hij van nature, maar daarnaast heeft hij ook gewoon een enorme aanleg voor het voetbal."