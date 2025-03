Recordaantal tips over explosieven bij Meld Misdaad Anoniem

Bij Meld Misdaad Anoniem zijn vorig jaar 24.201 tips over verdachte zaken binnengekomen. Daardoor kon de politie zeker 3372 verdachten opsporen en werden 756 wapens in beslag genomen.

Het meldpunt kreeg een recordaantal tips over explosieven. 777 meldingen gingen over aanslagen, grondstoffen voor explosieven of de opslag van en handel in illegaal vuurwerk.

"Explosies hebben grote impact op de veiligheid in woonwijken. De vele incidenten dragen bij aan een gevoel van onveiligheid. Dat is voor veel melders een belangrijk motief om te melden", schrijft Meld Misdaad Anoniem.

Ook het aantal meldingen over gezochte personen was met 2087 hoger dan ooit.

Drugs en geweld

Over geweldsdelicten kwamen 2558 tips binnen. Dat is 25 procent meer dan vorig jaar. Vooral van mishandeling, vernieling en dierenmishandeling werd vaker anoniem melding gemaakt.

Ongeveer de helft van alle tips had betrekking op drugscriminaliteit. 12.307 meldingen gingen over (internationale) drugshandel, drugslabs of hennepteelt, schrijft Meld Misdaad Anoniem. Dat leidde onder meer tot de inbeslagname van bijna 90.000 hennepplanten.

Limburg

Relatief gezien werden de meeste meldingen gedaan door Limburgers. Per 10.000 inwoners zijn daar het afgelopen jaar 19,5 tips doorgegeven. Het gemiddelde in Nederland was 13,5. De provincie Zeeland had met 11,4 de minste tips per inwoner.