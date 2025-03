Steeds drukker op de Noordzee, weinig zicht op veiligheidsrisico's: 'Zeer zorgelijk'

Opnieuw zijn er schepen in de problemen gekomen op de Noordzee. Bij een aanvaring voor de Engelse kust van een vrachtschip met een voor anker liggende tanker ontstond brand en begon er brandstof te lekken.

"Een extreem zorgelijke situatie", noemde een woordvoerder van Downing Street het gistermiddag. De oorzaak is nog onduidelijk. Wat zeker is: het wordt de laatste decennia steeds drukker voor de kust. Tegelijk zijn er steeds meer maatregelen om de scheepvaart veiliger te maken, maar zijn die voldoende?

Vrachtschepen in nood zijn de laatste jaren een terugkerend fenomeen, zegt Ewout van Galen, directeur van Stichting De Noordzee. "Sinds 2019 is dit de zevende keer dat er een schip in de problemen komt op de Noordzee." Hij memoreert de MSC Zoe, die in 2019 bij de Wadden 342 containers verloor, en de Julietta D., die op drift raakte en een transformatorplatform van een windmolenpark ramde. "En dat was alleen in het Nederlandse deel van de Noordzee."

Tien tot twintig jaar geleden was er minder scheepvaart op de Noordzee, er waren minder windturbines en schepen waren vaak veel kleiner en lichter. "Dus was er minder kans op incidenten met grote gevolgen voor de natuur."

Rotzooi naar de zeebodem

Hoeveel de natuur te vrezen heeft van het kerosinelek in de wand van de tanker Stena Immaculate is nog afwachten. Het voordeel van kerosine is dat het vervliegt, in tegenstelling tot ruwe olie. "Daarbij staat de brandstof in brand, dat geeft veel luchtvervuiling, maar er blijft zo wel veel minder olie over in zee", zegt hoogleraar ecologie Tinka Murk (Wageningen Universiteit).

"Toch zal er ook rotzooi naar de zeebodem zinken. Kerosine bevat tot wel 1 gram lood per liter, wat in zee terecht zal komen. Hoe erg het zal zijn ligt zoals altijd aan de hoeveelheid. Er is maximaal 50.000 ton aan boord. Hopelijk komt dat niet allemaal naar buiten."

Het andere betrokken schip, de Solong, vervoert containers met giftig natriumcyanide. Het is is niet duidelijk of dat ook in zee terecht zal komen. "Dat zou wel echt een groot gevaar betekenen voor het zeeleven. Misschien nog wel meer dan de olie", zegt Murk.

Op videobeelden zijn grote rookpluimen te zien: