Filipijnse oud-president Duterte opgepakt op verzoek Internationaal Strafhof

Mustafa Marghadi, correspondent Zuidoost-Azië:

"Duterte was in Hongkong toen hij hoorde over de het arrestatiebevel. "Het motherfucking Internationaal Strafhof zit altijd achter me aan," zei hij op zijn kenmerkend botte manier. Toch besloot hij het vliegtuig naar Manilla te nemen, in de wetenschap dat hij gearresteerd zou worden. Misschien omdat hij weet dat het nog maar de vraag is of hij uitgeleverd zal worden.

Want tijdens zijn presidentschap heeft Rodrigo Duterte de Filipijnen teruggetrokken uit het Rome Statuut, waar het Internationaal Strafhof uit voortkomt. De Filipijnen zijn nog lid van Interpol, dus is de arrestatie via die organisatie verlopen. Maar het betekent geen verplichting tot uitlevering. De Filipijnse autoriteiten bepalen wat ze met hem gaan doen. Naar Den Haag sturen, of eventueel in eigen land berechten.

Huidig president Marcos heeft zich ook niet altijd enthousiast getoond over het Strafhof. Maar het afgelopen jaar is er een enorme machtsstrijd ontstaan tussen de families Marcos en Duterte. Het leidde zelfs tot een vermeende doodsbedreiging van vice-president Sara Duterte aan president Marcos. En dat allemaal in de aanloop naar de belangrijke parlementsverkiezingen dit jaar.

Het vermoeden bestaat dat president Marcos de Dutertes van het politieke toneel wil jagen om de machtsbasis van zijn familie te vergroten. De medewerking aan de arrestatie van de pater familias Rodrigo Duterte zou je dus in dat licht kunnen zien."