Rusland: enorme Oekraïense aanval, honderden drones neergehaald

Oekraïne heeft vannacht honderden drones afgevuurd richting Rusland, zeggen de Russische autoriteiten. Rusland stelt 337 Oekraïense drones te hebben onderschept. Daarmee zou het een van de grootste Oekraïense aanvallen op Russisch grondgebied zijn in de drie jaar dat de oorlog nu duurt.

91 van de drones vlogen boven de regio Moskou, zeggen de Russen. In totaal zouden tien regio's zijn aangevallen. Op meerdere plekken is schade aangericht. Het is niet meteen duidelijk of dat door de drone-aanvallen zelf komt, of door het neerhalen ervan.

Er zouden ook brokstukken zijn neergekomen in de districten Ramenskoje en Domodedovo, op zo'n 40 en 50 kilometer ten zuidoosten van Moskou. Daarbij is volgens de Russen iemand om het leven gekomen en zijn drie mensen gewond geraakt.

OVSE-bezoek

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken verwijt Oekraïne dat het de aanval heeft uitgevoerd voorafgaand aan een bezoek van de topman van de Organisatie voor Samenwerking en Veiligheid in Europa (OVSE) aan Moskou.

Oekraïne heeft zelf niets naar buiten gebracht over een aanval. Dat doet het land in dit soort gevallen zelden.