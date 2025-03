Tekst 'Black Lives Matter' in Washington van straat verwijderd

In de Amerikaanse hoofdstad Washington is gestart met het verwijderen van de tekst "Black Lives Matter" van straat. Deze schildering met grote gele letters nam bijna een hele straat in beslag.

De tekst werd aangebracht in juni 2020, toen over de hele wereld Black Lives Matter-protesten waren naar aanleiding van de dood van George Floyd. De plek van de schildering in Washington kreeg de naam Black Lives Matter Plaza.

Het weghalen van de tekst gebeurt in opdracht van burgemeester Bowser, nadat de Republikeinse partij had gedreigd om anders miljoenen dollars aan federale steun in te houden. Ook eisen de Republikeinen dat de plek een andere naam krijgt.

Burgemeester Bowser zei eerder dat de tekst belangrijk is voor de Amerikaanse geschiedenis, maar dat de economie van Washington op dit moment prioriteit heeft.