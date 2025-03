Ziekenhuis Meppel test neurologisch onderzoek op afstand

Het Isala ziekenhuis in Meppel gaat testen of artsen op afstand even goed een diagnose kunnen stellen als aan het bed. Dat zou op termijn een oplossing kunnen zijn voor een groeiend tekort aan specialisten. Als ziekenhuizen digitaal kunnen samenwerken, zijn artsen bovendien geen tijd kwijt aan het reizen tussen verschillende locaties.

Het Isala in Meppel gaat samenwerken met de vestiging in Zwolle. De proef begint in april, op de spoedeisende hulp. Patiënten die daar binnenkomen met een beroerte, worden door twee neurologen gezien. De een aan het bed, de ander tegelijkertijd via een camera.

Onderzoek bij zo'n zestig patiënten moet uitwijzen of beide artsen tot dezelfde conclusies komen. "Het gaat om zorg waarbij subtiliteiten van belang zijn", zegt Gert-Jan Mauritz, spoedeisendehulparts in Meppel.

Camera

Wanneer een ambulance aankomt, zet de neuroloog ter plekke een bril met camera op en maakt online verbinding met de neuroloog op afstand. Die hoeft dan alleen maar een laptop open te klappen om te zien wat de arts op locatie ook ziet. Er kan ook direct met elkaar gecommuniceerd worden. Dan kan de arts op afstand bijvoorbeeld vragen of er naar de pupilreflex gekeken kan worden.

"Op het scherm kunnen we uitvergroten, aanwijzen en laten zien", zegt Mauritz. De camera is speciaal ontwikkeld voor dit doeleinde, vertelt hij bij RTV Drenthe. "Er is een veilige verbinding. Niemand anders kan meekijken." De beelden worden niet opgenomen en bewaard, benadrukt hij.

Er is specifiek voor gekozen om te testen met neurologen. In Meppel werken die door een personeelstekort namelijk niet in de avonden en nachten; maar in Zwolle wel. Het komt soms voor dat een arts uit Zwolle moet komen om een patiënt te zien.

Neuroloog

Als de test succesvol is, kan dat betekenen dat in een volgende fase getest wordt met alleen een neuroloog op afstand. Als ook dat goed gaat, zou het uiteindelijk 's nachts niet meer nodig zijn om een neuroloog naar Meppel te sturen.

Het is een mogelijke oplossing om de zorg in Meppel in stand te houden, zegt Mauritz. "Zodat ook bij een dreigend tekort aan specialisten de beroertezorg in Meppel optimaal kan blijven."

Twee jaar geleden ging de spoedeisende hulp in Meppel tijdelijk dicht vanwege een tekort aan artsen. Inmiddels is dat tekort verholpen, maar nog altijd is er veel behoefte aan personeel.