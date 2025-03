Dieuwertje Blok begraven in Koedijk: 'Het was warm met veel bloemen en kleur'

Presentatrice Dieuwertje Blok is vandaag begraven in Koedijk. Er waren ongeveer dertig familieleden en een paar vrienden aanwezig, vertelt haar partner Peter de Bie aan persbureau ANP.

De Bie spreekt van een "geweldig afscheid en goed georganiseerde uitvaart". "Het was warm en met heel veel bloemen en met veel kleur, dat wilde ze ook. Mensen mochten ook absoluut niet in het zwart komen. Dieuwertje wilde een feestje en ze kreeg een feestje."

Zaterdag was er een uitvaart in Naarden, waar ongeveer 350 mensen afscheid namen.

De nabestaanden werden volgens De Bie "totaal overvallen door de grootsheid" die het overlijden van Blok teweegbracht. "Wat er in Nederland is gebeurd was voor ons echt onwaarschijnlijk", zegt hij. "Als je dat ziet, ben je daar heel erg blij om. Je hebt je nooit gerealiseerd dat zij zoveel voor Nederland en voor de kinderen heeft betekend."

Blok overleed op 2 maart op 67-jarige leeftijd. Ze had neuskanker. De ziekte was in eerste instantie succesvol behandeld, maar eind januari werd bekend dat de kanker was teruggekomen en niet meer te behandelen was.

Geliefd

Blok begon in 1980 als omroepster voor de KRO en is sindsdien veelvuldig op televisie te zien geweest.

Ze was vooral bekend van Het Sinterklaasjournaal, dat zij 23 jaar lang presenteerde. Ze was bij meerdere generaties geliefd. Zelf noemde Blok haar populariteit "eerder mazzel dan verdienste".