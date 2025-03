Dit zijn de genomineerden voor de Libris Literatuur Prijs 2025

De jury van de Libris Literatuur Prijs heeft de zes genomineerden bekendgemaakt voor de prijs voor beste Nederlandstalige roman van het jaar. Onder de kanshebbers zijn twee debuterende schrijvers: Safae el Khannoussi en Falun Ellie Koos.

De vier andere genomineerden zijn Maurits de Bruijn, Guido van Heulendonk, Marijke Schermer en Joost de Vries. Die laatste twee waren al eens eerder genomineerd voor de Libris Literatuur Prijs, maar wonnen toen niet.

Het is goed gesteld met de Nederlandse literatuur, concludeert de jury. Op de longlist van achttien boeken stonden zes debutanten. "Er is zo veel aanstormend talent", zegt juryvoorzitter Sheila Sitalsing. "We hoeven het niet alleen te hebben van die paar gevestigde namen, meestal wat oudere heren, die het inmiddels goed doen in de boekenverkoop."