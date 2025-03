Amerikaanse en Europese beurzen in het rood, want Trump sluit een recessie niet uit

De Amerikaanse beurzen kleurden rood vandaag na de uitspraak van president Trump op televisie dat hij een recessie dit jaar niet uitsluit. Ook op de Europese beurzen waren de gevolgen te merken en sloten de beurzen met verliezen.

"Ik haat het om dingen zoals dat te voorspellen", reageerde Trump toen een verslaggever van Fox News hem vroeg of hij een recessie waarschijnlijk acht. "Er is een transitieperiode, want wat we aan het doen zijn is heel erg groot. We brengen rijkdom terug naar Amerika. Dat is iets groots."

De Amerikaanse aandelenbeurzen kampen al weken met dalende koersen vanwege de vrees dat Trumps handelsoorlog het land in een recessie zal storten. En de president sluit dit dus niet uit, zei hij zelf.

Handelsoorlog

In Nederland daalden de koersen van ASML en ASMI met respectievelijk zo'n vier en zes procent. In Amerika eindigde de techbeurs Nasdaq met een verlies van zo'n vier procent. De beurs beleefde hiermee haar slechtste dag sinds 2022. De Amsterdamse AEX sloot met een verlies van één procent.

De handelsoorlog hangt al weken in de lucht en ging vorige week echt van start toen Trump invoerheffingen op spullen uit Canada en Mexico invoerde. Ook China kreeg vorige week extra heffingen opgelegd. De heffingen op producten uit Mexico stelde hij donderdag weer uit tot begin april.